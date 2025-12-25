平安夜守平安信義員警維安升級加強百貨商圈 捷運站體安全巡守

MEITU 20251225 103505870

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】鑒於12月19日北捷發生傷人案件，適逢平安夜人潮眾多，臺北市政府警察局信義分局為防範突發事件、確保節慶期間公共安全，自案發後即全面強化各項維安作為，持續加派武裝警力，於信義商圈、香堤大道、各捷運站體、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集場所，調派荷槍實彈員警執行守望與巡查勤務，以展現警方守護治安之決心。

MEITU 20251225 103539389

為確保2025年平安夜安全維護工作周延到位，信義分局長李憲蒼於23日下午3時，主動邀集轄內百貨公司、夜店等代表計85人共同召開交通、治安座談會，與會商家表示24及25號多申請8名義交協助交維減少員警負擔，事前警民已建立即時安全通報與橫向聯繫機制，勤務部署除原有規劃外，每日早上6時起至捷運站及百貨商家營業結束前，派制服及便衣員警實施定點守望、小區域步行巡邏及車巡讓民眾及商家安全有感，平安夜自16時起增派員警加強重要路口交通疏導，再規劃3處管制點視車潮採彈性管制松廉路、松壽路禁止車輛進入，以防制人車交織，而維安升級上警方規劃22時至02時執行擴大臨檢勤務、0時至6時松壽路16巷、20巷夜店周邊警力守望等多層次防護警力，建構嚴密治安安全網，全面提升見警率與即時應處能力。

廣告 廣告

MEITU 20251225 103605781

信義分局同時呼籲，民眾於平安夜及跨年期間前往人潮聚集場所務必提高警覺，留意周遭環境及自身安全，避免推擠衝突或更不可攜帶危險物品進出公共場所，民眾如發現可疑人事物，請立即通報現場執勤員警或撥打「110」報案，警方亦將持續落實各項防制作為與攻勢勤務，主動出擊、即時應處，全力守護市民生命財產安全，讓民眾安心歡度平安夜。