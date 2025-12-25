平安夜心不寒！中正第一分局員警收民眾手寫感謝卡：看到你們就心安

社會中心／綜合報導

中正第一分局員警收到民眾手寫感謝卡。（圖／翻攝畫面）

昨（24日）晚是平安夜，警員持續堅守崗位，守護街頭的平安。就在這樣的夜晚，同仁們收到了特別而溫暖的禮物——來自民眾親手寫下的感謝小卡。



一張張卡片滿載真誠。字裡行間，是對警察長時間執勤的理解，也是對守護城市安全的深深感謝。民眾在卡片中提到，近期在捷運站、車站及重要公共場所，總能看見警察的身影，這份無聲的守護，讓人感到格外安心。

簡單卻溫暖的話語，在寒冷的夜裡，為警察帶來了難以言喻的力量。（圖／翻攝畫面）



「警察先生辛苦了」、「看到你們就覺得心安」、「請不要在意外界的惡言，我們一直支持你們」——這些簡單卻溫暖的話語，在寒冷的夜裡，為警察帶來了難以言喻的力量。更有民眾寫下對社會的祝福，盼望世界和平、逝者安息，字字句句令人動容。



中正第一分局表示，警察工作繁重，有時又夾帶了風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量。這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。



未來，警方將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵。因為平安夜的真正意義，正是讓每一個人，都能平平安安回家。

