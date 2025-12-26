平安夜悲劇！他懷疑被綠「在孩子面前縱火殺妻」…幼女想救「還把她推入火中」

一名男子與妻子吵架後竟對其淋上汽油後縱火。示意圖／取自免費圖庫pixabay

印度海得拉巴（Hyderabad）納拉昆塔（Nallakunta）地區在平安夜這天發生一起震驚社區的家庭暴力命案，一名女子因為被丈夫懷疑不忠，非但屢次遭到施暴，後者甚至當著孩子的面，對妻子潑灑汽油後再縱火，就連年幼女兒試圖救出母親時，竟也被推入火中！

根據NDTV等印度媒體報導，來自納爾貢達縣胡祖拉巴德（Huzurabad）的文卡特什（Venkatesh）與妻子特里維尼（Triveni）本是自由戀愛下相識，並在結婚後育有一對子女，然而文卡特什長期懷疑妻子對婚姻不忠，因此不斷對其進行精神與肢體騷擾，夫妻倆爭吵頻繁。特里維尼也因無法忍受長期家暴，最終帶著孩子返回娘家暫住，直到文卡特什再三保證悔改、不再施暴後才返家。

不料，特里維尼回家才沒幾天，就又與文卡特什在家中再度爆發激烈爭執，沒想到文卡特什情緒失控之下，竟在孩子面前狂打妻子，隨後還拿出汽油潑灑在特里維尼身上並對其點火，導致屋內瞬間陷入火海，特里維尼全身遭到嚴重燒傷。特里維尼與文卡特什的女兒見狀後，嚇得趕緊衝上前試圖拯救母親，未料竟被父親推入火中，而文卡特什隨後則逃離住處。

直到鄰居聽見屋內傳出尖叫聲、趕到現場後才發現特里維尼與女兒都深陷火海，緊急將母女倆送往附近醫院救治，然而特里維尼仍因燒傷過於嚴重，送醫時已無生命跡象；女兒則只受輕微燒傷，經治療後目前已無生命危險。納拉昆塔警方獲報後隨即封鎖現場展開調查，並在案發後12小時內成功將逃逸的文卡特什逮捕歸案，目前警方已依相關罪名立案，全案始末仍待調查釐清。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



