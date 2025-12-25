平安夜惡火奪命情侶雙亡 「曾交代兒子保管值錢物品」家屬悲慟

中山區某公寓6樓24日晚間發生火警，導致同居情侶雙亡。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區民權東路24日平安夜晚間嚴重火警，5層公寓頂樓加蓋在晚間8時20分突然竄出火舌並迅速燃燒。消防局獲報後立即調派大批人力前往灌救，近一小時後於9時許撲滅火勢，但在現場6樓臥室發現2具焦屍，調查確認為69歲盧姓男子和57歲莫姓女子，確切案情仍須釐清。

24日晚間8時許，該公寓突然冒出火舌，火勢迅速延燒一發不可收拾，消防局接獲報案後出動32、91人次 搶救，火勢在約 8時49分受到控制、8時59分完全撲滅，消防員在火勢撲滅後入內搜索時，於頂樓臥室床上發現兩具已無生命跡象的焦屍。

警方調查，死者為屋內同居情侶，分別為盧姓男子及莫姓女子，2人皆受健康狀況所擾，盧男因眼疾行動不便，莫女亦有腿部疾症，平時行動受到影響，兩人互相照料已久，而火災前，盧還將值錢物品交給兒子保管，沒想到會發生悲劇。

2死者家屬聽聞噩耗悲慟萬分，在警方通知後處理後事，確切起火原因仍由消防局火災調查科人員進一步勘驗釐清，相關案情仍待調查，

中山分局呼籲民眾，天冷用火、用電更應提高警覺，遇突發災害應第一時間撥打119或110通報。

