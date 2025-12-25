平安夜惡火！情侶躺床成焦屍 提前給兒現金交代：去旅遊

中山區發生火災。（圖／翻攝自 thanking157._.owo Threads）





北市民權東路一段一處公寓，24日晚間突發火警，警消灌救後在屋內發現一對情侶陳屍床上，雙雙命喪火場，事後更因死者生前交付財物、預付房租等細節，讓人懷疑可能並非意外。

中山區民權東路一段巷內的公寓6樓頂樓加蓋，平安夜晚間8時許突然竄出大量濃煙與火舌，公寓住戶緊急逃生。警消獲報後趕抵現場，約10分鐘內撲滅火勢，隨後在屋內床上發現兩具焦屍，警方初步確認兩人為情侶關係。

警方調查，69歲曾姓男子因罹患青光眼，視力不佳、行動不便，平日生活起居多由57歲莫姓女友照料，兩人同住該處公寓頂加。案發當晚火勢猛烈，警消進入屋內時，發現曾、莫兩人皆躺在床上，已無生命跡象，隨即通知家屬到場了解情況。

警方聯繫曾男兒子後得知，父親日前曾突然來電，要求返家探望，並交付首飾、金飾及現金保管。兒子於平安夜當天下午1時許前往探視，曾男交付相關財物與3萬元現金外，還特別叮囑兒子「帶女友出遠門旅遊」，未料當晚即發生火警。

警方進一步向房東了解，房東表示該對情侶每月房租為1.8萬元，平時主要依靠補助生活，租住約一年，但在平安夜當天，曾男卻一次多付了2個月房租。警方綜合相關情況後，不排除有殉情疑慮，但是否涉及縱火，仍須等待鑑識人員釐清起火原因，全案持續調查中。

