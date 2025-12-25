平安夜最暖禮物！高中生「手寫卡片」致謝警察：謝謝保護我們

永康分局員警收到一名高中生的手寫致謝卡片。圖／永康分局FB

台北捷運北車站、中山商圈19日發生隨機殺人恐怖事件，共造成4人死亡、11人受傷，導致全國人心惶惶，而全台警力也加強戒備，尤其是在交通樞紐、人潮聚集的重要地點。昨天24日平安夜，台南市警察局永康分局警員在車站駐守時，就收到了一名高中生手寫的感謝卡片，內容雖然僅短短的37個字，但卻寫出了民眾的心聲，也讓警員感動表示「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

台南市警察局永康分局昨天平安夜在臉書粉絲頁，分享一名高中生拿給警員的手寫卡片，永康警局表示，今年平安夜特別有感，除了有大地震之外，還有之前1219恐攻隨機殺人事件，所以警員都駐守在人群裡，雖然肯定警員的人居多，但仍有部分民眾認為是作秀。

廣告 廣告

永康警局直言「對！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義！我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝」，最後也重申台北中山分局局長說過的話：「不是殉職才值得被尊重！」

網友看後紛紛留言表示「作秀又礙到誰了？不要有事要再來找警察。很多事情大家互相關心體諒，不要憾事發生了，後悔莫及。各位大人辛苦了，大家平安夜平安喜樂」、「有病的人才會說作秀。辛苦你們了、平安夜安康」、「警察先生謝謝你們， 辛苦了，感謝有你們大家一起守護我們， 感恩再感恩」、「辛苦了」、「有你們的守護人民才能安居樂業，有你們的衝鋒陷陣人民的身家財產才能得到保障，你們是值得讓人尊敬的」、「感動」。



回到原文

更多鏡報報導

乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒

張文父母下跪道歉 律師點出關鍵：別再追殺他們了

孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死