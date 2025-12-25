平安夜最暖一幕！小薰、李又汝警政署報佳音 送祝福反被感動

宋逸民、陳維齡牧師夫婦帶隊前往警政署報佳音。藝起發光提供

平安夜不只充滿節慶氣氛，更成為傳遞溫暖與祝福的特別時刻。由藝起發光協會與基督教標竿教會組成的報佳音團隊，昨（24日）晚間受邀前往內政部警政署獻唱祝福。今年由宋逸民、陳維齡牧師夫婦帶隊，並由藝人小薰（黃瀞怡）、李又汝一同參與，成為聖誕夜最溫馨的亮點。

今年藝起發光協準備禮物也別具心意。藝起發光提供

活動以詩歌揭開序幕，現場除了詩班與小朋友獻唱，不但由副署長親自接待，更吸引不少警政同仁一起加入溫暖的聖誕聚集。整個廣場洋溢濃濃的聖誕氣息，氣氛歡樂又感動。

今年藝起發光協準備禮物也別具心意，以健康、豐盛、平安為主題，特別選用蘋果與葡萄做為祝福水果，由宋逸民、陳維齡、小薰、李又汝親自送上，向警政署與保六總隊的同仁表達由衷感謝。

整個廣場洋溢濃濃的聖誕氣息。藝起發光提供

宋逸民牧師表示：「警察平安，人民才平安。並在現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。」首次參與報佳音的小薰與李又汝也深受感動。小薰分享：「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖。」李又汝則說：「我們送祝福，但自己反而先被感動到。」



