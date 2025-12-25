平安夜最暖一幕！肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入加油卡片

記者楊忠翰／台北報導

不少民眾主動撰寫感謝卡片後交到派出所值班台。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；不過，首位被害人余家昶捨命阻止張文，還毀了1整箱煤油彈，使得北車傷亡率大幅降低，引起大批民眾到場獻花致意；除此之外，這幾天許多民眾致贈花籃及卡片到中正一分局，肯定警方維護治安所付出的努力。

張文發起兩波攻擊行動後，網友一度質疑北市警方，為何第一時間沒在北車抓到人，還讓張文跑去誠品南西店犯案？有人還利用Google地圖標示位置，包括張文公園路租屋處、台北車站M8出口、誠品南西店、中正一分局及中山分局，藉以指控警方辦案不力。

中山分局中山一派出所長李欣鴻表示，不是只有殉職才值得尊敬，當時有些警員已經下班，但是他們聽到同仁需要支援，二話不說便趕赴現場，有人來不及領取警槍，遂帶著警棍直接出發，當時有同仁困在下班車陣，直接跳下警車拔腿狂奔，第一時間趕到誠品南西店。

中正一分局長陳瑞基表示，當天張文在公園路租屋處縱火滅證，忠孝西路派出所巡佐第一時間趕抵現場，並拿起滅火器撲滅火勢，後來張文在台北車站M7出口發動攻擊，忠孝西路派出所長賴何杰也帶著一批警員，全速狂奔跑到現場，試圖阻止情況繼續惡化。

據了解，近日有不少民眾致電中山一派出所，並為警員加油打氣，多間民間企業致贈花籃給中正一分局，也有民眾自發性遞上加油打氣的小卡片；中正第一分局表示，警察工作繁重，有時夾帶著風險，全年無休守護市民安全，然而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量；這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

