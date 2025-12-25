平安夜最療癒的應援！告五人用音樂助陣釋放壓力 麋先生感性告白醫護

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

音樂的力量，平安夜化為最溫暖的祝福。宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生4組超人氣樂團，儘管行程滿檔，仍排除萬難投入愛心送暖，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，於12月23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，向守護生命的白衣天使們致上最真摯的感謝。

宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生4組超人氣樂團齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」。（圖／相信音樂提供）

宇宙人一連帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉瞬間點燃現場氣氛，千人齊聲合唱。阿奎感性表示，「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」方Q也暖心補充：「今年或許有很多累的地方，希望今天可以幫大家充飽電，明年我們一起繼續加油！」小玉則分享自己媽媽是護理師，小時候常因媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感。

告五人用音樂助陣釋放壓力。（圖／相信音樂提供）

告五人一登場便以〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉嗨翻全場，團員分享：「很難得能在彰基跟大家聚在一起，祝大家耶誕快樂！」哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」最後告五人安可演唱〈好不容易〉，將氣氛推至最高潮。

麋先生透落音樂陪伴大家，在忙碌之中仍能感受到被理解與支持。（圖／相信音樂提供）

麋先生於24日平安夜接力登場送暖，一開場便以〈壞蛋〉、〈無所謂明天還有多壞〉、〈去飛翔〉帶動氣氛，讓現場瞬間熱起來，接著〈一成不變〉、〈都是浪漫害的〉轉換情緒層次，最後以〈嗜愛動物〉收尾，團員也暖心致意，「當我們開始搞懂自己是大人、開始了解這個世界的時候，往往也是開始累積遺憾、習慣傷痛的時候。但在座的各位，正是那個最努力幫我們把傷痛與遺憾降到最低、甚至阻擋它們發生的人。謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」感人言論令全場動容，最後更加碼安可獻唱〈長成什麼樣子算愛情〉，希望音樂能讓陪伴大家在忙碌之中仍能感受到被理解與支持。





