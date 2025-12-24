平安夜火警！北市民權東路頂加1男1女燒成焦屍 身分曝光

首次上稿 12/24 21:50更新時間 12/25 06:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區民權東路一段38巷民宅昨晚8點左發生火警，消防人員在6樓頂樓加蓋房內發現，行動不便1男1女逃生不及，不幸葬身火窟，兩人身體焦黑，明顯死亡；另有民眾輕微嗆傷送醫。起火原因仍待調查釐清。

據知，警方初步辨認出，死者為68歲曾姓男子及57歲莫姓女子，兩人是同居男女朋友，曾男有眼部及身心疾病，幾近失明；莫女腿部有舊疾，行動不便。

消防局於昨晚8點20分獲報，出動指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛及人員91人，晚間8點59分撲滅火勢。

中山分局中山二派出所說，接獲報案後到場，於室內發現2名受困民眾均明顯死亡。警方也呼籲，民眾應隨時注意用火及用電安全，若遇突發災害請第一時間撥打119或110報案，以利救災單位及時介入處理。

