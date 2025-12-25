平安夜為台北祈福 多名北市議員齊聚中山商圈點燈祈禱

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

平安夜（24日）晚間，台北市中山捷運站商圈燈光亮起，多位台北市議會基督徒議員齊聚中山站1號出口廣場，透過詩歌、祈禱與點燈儀式，為城市祈求平安與祝福。活動在溫暖歌聲中進行，盼在歲末之際，為歷經不安的市民注入安定與希望。

平安夜晚間，台北市中山捷運站商圈燈光亮起，多位台北市議會基督徒議員齊聚，為城市祈求平安與祝福。（圖／記者盧逸峰攝）

這場名為「平安夜中山捷運站為台北祈禱祝福行動」的活動，由北市議會基督徒議員們共同發起。現場以詩歌音樂與集體祈禱為主軸，在平安夜的夜色中，為台北市民送上祝福，也為城市點亮象徵盼望的燈光。

日前發生的「1219事件」震撼社會，也讓部分市民心中留下陰影。發起活動的市議員曾獻瑩指出，恐怖攻擊的目的在於製造恐懼，甚至影響市民日常生活，「台北不應該讓惡得逞」。他表示，選擇在平安夜於中山站舉行祈禱行動，正是希望透過詩歌與祈禱撫慰人心，「以愛來擁抱城市」，讓市民能重新面向光明，將陰影留在身後。

台北市議會議長戴錫欽也到場致詞表示，願亡者安息、傷者早日康復，並期盼所有受創的心靈都能盡快彌平傷痛。他祈求，願主賜福與恩典給所有台灣人民，守護大家遠離災厄與痛苦，「讓大家能在這塊寶島上安居樂業」。

多位市議員也輪流獻上祝福。議員張斯綱期盼市民能早日走出不安，回到平和共好的生活節奏；游淑慧則從信仰中談及平安的意涵，祝福市民在平安夜與新的一年，都能感受到守護與力量。林杏兒祈求天下無災無難，陳炳甫則希望社會不再有仇恨，讓類似意外不再重演。議員汪志冰引用聖經《以賽亞書》經文「你不要害怕，因為我與你同在」，提醒市民即使在艱難時刻，也不必感到孤單；侯漢廷則祈願世間不再有恐懼、貧窮、飢餓與疾病，人人家國安康、國泰民安；秦慧珠也祝福恐懼、悲傷與不幸遠離，讓每個人都能平安健康、幸福喜樂。

這場祈福行動不鋪張、不喧嘩，卻以最溫柔的方式陪伴城市。活動最後，在楊寧亞牧師的祈禱與平安夜詩歌中畫下句點。多位民意代表期盼，透過歌聲與祝福，陪市民走過不安時刻，讓台北在平安夜的夜晚，重新找回平安與溫暖。

