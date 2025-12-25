平安夜現身法院！傳粿粿、范姜彥豐 調解聲音大到法庭外
前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿，近日遭丈夫范姜彥豐指控婚外情，引發外界高度關注與輿論撻伐。儘管期間一度傳出雙方已就相關爭議達成調解，但事件顯然尚未落幕。昨（24）日平安夜，兩人仍被目擊低調現身士林地方法院，顯示婚變糾紛仍在持續處理中。
平安夜現身法院調解
根據《ETtoday新聞雲》報導，粿粿與范姜彥豐當天皆由律師陪同，前往士林法院家事法庭，就離婚及相關事宜進行調解。整個過程約歷時1小時，期間疑似協商不順，聲音數度大到連法庭外都能聽見，氣氛相當緊繃。調解結束後，粿粿在律師陪同下，不發一語率先離開，范姜彥豐則是點頭示意，也並未多做回應。
回顧這起婚外情風波，范姜彥豐於10月底在IG發文，以「道德淪喪、婚內出軌」為題公開控訴粿粿，並直接標註粿粿及邱勝翊（王子）的IG帳號，痛批兩人假借朋友之名行逾矩之實，直言自己的信任與真心遭到踐踏。
對此，粿粿隨後在IG發布長達17分鐘的影片回應婚變傳聞，強調三年婚姻走到盡頭，並非因第三者介入，而是夫妻在相處模式與家務分工上長期累積摩擦。不過她也在影片最後坦承，與王子之間「確有逾矩行為」，並為此向大眾致歉。
邱勝翊方面則先後兩度對外發聲，發布書面道歉聲明，向范姜彥豐致歉，並表示：「錯就是錯沒有任何理由跟藉口」。他同時坦言，在事件曝光前就明白總有一天會被揭發，因此沒有選擇逃避，也不會逃避。
此外，根據《鏡週刊》報導，雙方先前曾就撫養權、房貸與贍養費等條件達成共識。其中，粿粿較為在意的一項內容，為范姜彥豐不再持續針對邱勝翊發表相關言論。原外界以為離婚事宜已接近尾聲，但此次再度現身法院，顯示相關細節仍有待進一步確認。
【更多東森娛樂報導】
●粿粿與范姜婚變禍及俐蓁！校園演唱會被取消光光
●范姜粿粿談好離婚協議！徵信社負責人14字曝心聲
●才爆和粿王談好離婚 「范姜彥豐宣布復工」 最新現況曝光
其他人也在看
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 129
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 15
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 9
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
浩子跨年0主持 親吐背後原因遭虧過氣了
[NOWnews今日新聞]公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23）日舉行開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）以及全新助理主持林莎、山豬妹、冬天一同出席，將激盪出全新的節目火花。即將迎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！
娛樂中心／江姿儀報導37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 8
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 25
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 4 天前 ・ 9
應曉薇痛哭答辯：士可殺不可辱 要求法官動用虎頭鍘開鍘檢察官
台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 48
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 18 小時前 ・ 1