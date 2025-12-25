平安夜現身法院！傳粿粿、范姜彥豐 調解聲音大到法庭外

粿粿和范姜彥豐平安夜被目擊低調現身士林地方法院。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿，近日遭丈夫范姜彥豐指控婚外情，引發外界高度關注與輿論撻伐。儘管期間一度傳出雙方已就相關爭議達成調解，但事件顯然尚未落幕。昨（24）日平安夜，兩人仍被目擊低調現身士林地方法院，顯示婚變糾紛仍在持續處理中。

平安夜現身法院調解

根據《ETtoday新聞雲》報導，粿粿與范姜彥豐當天皆由律師陪同，前往士林法院家事法庭，就離婚及相關事宜進行調解。整個過程約歷時1小時，期間疑似協商不順，聲音數度大到連法庭外都能聽見，氣氛相當緊繃。調解結束後，粿粿在律師陪同下，不發一語率先離開，范姜彥豐則是點頭示意，也並未多做回應。

回顧這起婚外情風波，范姜彥豐於10月底在IG發文，以「道德淪喪、婚內出軌」為題公開控訴粿粿，並直接標註粿粿及邱勝翊（王子）的IG帳號，痛批兩人假借朋友之名行逾矩之實，直言自己的信任與真心遭到踐踏。

對此，粿粿隨後在IG發布長達17分鐘的影片回應婚變傳聞，強調三年婚姻走到盡頭，並非因第三者介入，而是夫妻在相處模式與家務分工上長期累積摩擦。不過她也在影片最後坦承，與王子之間「確有逾矩行為」，並為此向大眾致歉。

邱勝翊方面則先後兩度對外發聲，發布書面道歉聲明，向范姜彥豐致歉，並表示：「錯就是錯沒有任何理由跟藉口」。他同時坦言，在事件曝光前就明白總有一天會被揭發，因此沒有選擇逃避，也不會逃避。

此外，根據《鏡週刊》報導，雙方先前曾就撫養權、房貸與贍養費等條件達成共識。其中，粿粿較為在意的一項內容，為范姜彥豐不再持續針對邱勝翊發表相關言論。原外界以為離婚事宜已接近尾聲，但此次再度現身法院，顯示相關細節仍有待進一步確認。



