平安夜發燒嘔吐！台南夫婦遊菲確診登革熱 登防中心急清消

台南市登革熱防治中心針對2起個案居住地、工作地與活動地進行化學防治作業。(登防中心提供／曹婷婷台南傳真)

台南南區一對6旬夫妻檔12月14日至19日同遊菲律賓，返台後於24日平安夜陸續出現發燒、嘔吐等症狀，26日確診登革熱第四型，由於個案曾出沒社區活動，登革熱防治中心憂恐現防疫破口，即刻針對2人居住地、工作地與活動地進行緊急噴霧罐防治、接觸者送驗、環境孳清及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。

台南市衛生局今天宣布新增2起境外移入登革熱病例，住在南區建南里的60多歲夫婦前往菲律賓旅遊，12月19日返國後，於24日起陸續出現發燒、嘔吐等症狀，25日分別至診所與衛生所檢驗，醫師即時進行登革熱通報，26日PCR陽性確診登革熱第四型。

由於2例個案社區活動時間較長，登革熱防治中心為了避免可能的防疫破口，當日立刻召開疫情討論會議，立即通知並動員衛生單位及區公所針對居住地、工作地與活動地進行緊急噴霧罐防治、接觸者送驗、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。

儘管近來冷氣團報到，但防治登革熱沒有鬆懈本錢。台南目前累計22例境外移入個案，3例本土個案，登革熱防治中心主任李翠鳳提醒，民眾若出國，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應盡早就醫並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。

