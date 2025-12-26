平安夜神秘任務曝光 國防部：只有台灣人懂的密碼

美軍北美航太防衛司令部（NORAD）每年都會依慣例於12月24日平安夜啟動即時追蹤系統，即時更新聖誕老人在全球的飛行路線。今年我國國防部罕見的也在社群平台公布，聖誕老人於晚間22時41分飛越台灣上空。此外，國防部臉書還上傳短片，表示國防部每天都在進行神秘任務，任務名稱就是「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」。

(圖/截自國防部發言人臉書影片)

國防部於聖誕夜在社群平台X轉發北美航太防衛司令部的資訊，表示「根據NORAD的資料，聖誕老人於當天晚上22時41分飛越台灣、經過台北上空，而在此時，國軍保持對周邊海、空域的全面掌控，確保一切正常」；貼文曝光吸引大批網友觀看。

此外，國防部發言人臉書也上傳1部短片，表示「只有台灣人懂的密碼！當NORADTracksSanta追蹤耶誕老人，台灣這群人正在…」，短片字幕寫道，「偵測目標ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人），今晚全世界都在追蹤他，但其實，追蹤這項任務，我們每天都在進行，不管你現在是在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、不管你現在是在ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項任務從不中斷，任務名稱為24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家），確保每一天都一樣平安」。

