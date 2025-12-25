平安夜至跨年夜信義區人潮擠爆 警維安升級加強巡守

張文在北車及南西商圈犯下隨機殺人案震驚社會，適逢耶誕節及跨年信義區人潮眾多，轄區警方自案發後即全面強化維安，加派武裝警力在於信義商圈荷槍實彈守望巡查。

警方於平安夜加強信義商圈維安。（圖／翻攝畫面）

信義分局23日下午3時主動邀集轄內百貨公司、夜店等代表85人共同舉行交通、治安座談會，與會商家表示24及25號多申請8名義交協助交維減少員警負擔，事前警民已建立即時安全通報與橫向聯繫機制，勤務部署除原有規劃外，每日早上6時起至捷運站及百貨商家營業結束前，派制服及便衣員警實施定點守望、小區域步行巡邏及車巡。

廣告 廣告

警方在捷運站內重裝巡邏。（圖／翻攝畫面）

昨（24）日平安夜自16時起增派員警加強重要路口交通疏導，再規劃3處管制點視車潮採彈性管制松廉路、松壽路禁止車輛進入，以防制人車交織，而維安升級上警方規劃22時至02時執行擴大臨檢勤務、0時至6時松壽路16巷、20巷夜店周邊警力守望等多層次防護警力，全面提升見警率與即時應處能力。

警方派員在香堤大道步巡加強維安。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，民眾於平安夜及跨年期間前往人潮聚集場所務必提高警覺，留意周遭環境及自身安全，避免推擠衝突或更不可攜帶危險物品進出公共場所，民眾如發現可疑人事物，請立即通報現場執勤員警或撥打「110」報案，警方亦將持續落實各項防制作為與攻勢勤務，主動出擊、即時應處，全力守護市民生命財產安全，讓民眾安心歡度平安夜。

延伸閱讀

警政署加強重點節日維安 成立「緊急應變小組」

影/高雄跨年維安升級動員1200警力 今逼真恐攻演練

農曆年前全台上百場大型活動 警政署加強反恐維安