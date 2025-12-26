平安夜街頭突降「鈔票雨」？情侶平安夜吵到失控無人敢撿 警方到場安撫收拾

中國湖北武漢街頭近日發生情侶爭吵事件，女子情緒失控拋灑大量現鈔，警方獲報到場協助撿拾並進行調解。（翻攝自微博）

情侶爭執在所難免，但情緒一旦失控，往往引發難以收拾的場面。一對情侶在平安夜當街爭吵，女子竟突然掏出一大疊百元鈔票拋向空中，現場民眾目睹後紛紛報警，警方到場協助撿拾並進行調解，事件才畫下句點。

武漢街頭驚見「大撒幣」？情侶吵架演變失控場面

據目擊者轉述，事發當晚正值平安夜，中國湖北武漢街頭人來人往，一名女子與男友發生激烈口角後，情緒突然失控，當場拿出一疊現鈔不斷往空中拋灑，隨後坐在地上掩面痛哭，場面相當引人注目。

當時不少路過民眾目擊整個過程，但面對滿地鈔票，無人敢上前撿拾，反而紛紛拿出手機拍攝並通報警方處理。

警方接獲通報到場 安撫情緒並協助撿錢

武漢警方表示，接獲報案後，立即派遣多名員警趕赴現場。由於地面散落大量現鈔，警方一方面安撫女子情緒，另一方面也彎腰協助將鈔票一一撿回集中保管。

警方指出，事後清點金額並未短少，在現場進行溝通協調後，情侶雙方情緒逐漸平復，最終達成和解，隨後自行離開，事件未再擴大。

吵架就撒錢？網友熱議街頭行為失控

事件曝光後迅速在網路上流傳，引發大量討論：「遇到這種仙女，還不分手？」「詐騙太多，沒人敢撿」「大撒幣還是大傻B？」「平安夜變現金夜」「平安夜分錢活動？」「感覺男友很無奈」

