平安夜訊息已讀不回成永別 龍千玉痛失前小叔曹西平

資深藝人曹西平驚傳辭世，享壽66歲，消息震驚演藝圈。與他情同家人的「前嫂嫂」台語歌后龍千玉深夜得知噩耗後徹夜難眠，根據《TVBS新聞網》報導，龍千玉平安夜傳訊息給曹西平已讀未回，原本計劃30日前往探望，卻傳來天人永隔的消息，讓她無法接受這位最敬愛的四哥就此離世。

龍千玉和曹西平感情甚篤，日前赴曹西平的耳環店站台。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉21歲時曾與曹西平三哥曹南平結婚，這段婚姻維持7年後劃下句點。離婚後，龍千玉與曹西平仍保持「大嫂與小叔」的關係，私底下常互相關心彼此。曹西平更視龍千玉為「唯一親人」，兩人情誼深厚，早已超越一般姻親關係，時常聚會吃飯，龍千玉發片時他還會前往站台相挺。

曹西平開店，龍千玉特地前往，兩人開直播暢聊。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

龍千玉感傷表示，凌晨得知噩耗後徹夜難眠，不斷回想與四哥相處的點點滴滴。她說：「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳訊息給他，已讀沒回。」龍千玉更透露，曹西平曾對她說：「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」字句間流露出對曹西平的深厚情感與不捨。

曹西平突離世，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

曹西平曾在臉書感性寫下，在演藝圈深耕多年，「我們都知道演藝圈有情有義的人並不多」，台語歌后同時也是自己前嫂嫂的龍千玉，待人卻始終真誠，如今更是自己唯一的「親人」。今年初，曹西平曾感嘆圈內「有情有義的人不多」，但老友龍千玉始終真誠以待，讓他倍感珍惜。

