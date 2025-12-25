平安夜語出驚人 澤倫斯基：願普丁死去「別再炸了」

即時中心／顏一軒報導

俄烏戰爭未歇，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日向媒體說明烏國與美國談判代表近日在佛羅里達州（Florida）針對俄烏停戰所敲定的一份「20點總體計畫」（20-point plan）時透露，烏方願在特定條件下，考慮撤出烏東工業核心地區部隊，作為終戰方案的其中一環；而他24日對全國發表平安夜談話之際，又語出驚人地說，「願他（俄羅斯總統普丁）死去」，再度引發討論。





《美聯社》（Associated Press）25日報導，該構想由美方提出，包含研議在烏東設立「自由經濟區」（a free economic zone），而該區域應實施「去軍事化」（demilitarized）；不過，澤倫斯基也強調，前提是俄國須同步撤軍，並將該區設為由國際部隊（ international forces）監控的去軍事化區域，相關細節仍在持續討論中。

俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社提供）

另一方面，據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）24日報導，澤倫斯基於平安夜向烏克蘭全國人民發表談話時，回憶起「天門會在當晚打開」的傳統信仰，並指國人可在此時許下一個願望。

澤倫斯基說，「願他死去，我們每個人心中或許都曾這麼想過」；他意指的當然就是普丁，「不過，當我們轉向上帝時，我們會祈求更崇高的事物」。

澤倫斯基強調，「我們祈求烏克蘭的和平，並為此而戰，我們也為和平祈禱，更值得擁有和平」；他補充道，烏國人民也希望每個家庭都能和睦共處，每個孩子都能在禮物、笑容，以及對善良與奇蹟的信念中「歡欣鼓舞」。

他亦表達對善良與真理終將戰勝的期盼，「願和平取得勝利，願我們仍然存在，願烏克蘭依然存在」；而在此談話發表時，俄國節日前夕，仍持續對烏國發動攻擊。

俄軍23日發生的最新一次襲擊，至少造成3死、12傷，俄軍動用635架無人機、38枚飛彈，再度鎖定烏國能源基礎設施，依該國能源部的說法指出，西部的瑞夫尼（Rivne）、特諾皮爾（Ternopil）與赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi），幾乎完全斷電。

澤倫斯基痛批，就在耶誕節前夕，俄國人再度展示他們的真面目，大規模的砲擊、出動數百架「見證者」（Shahed）無人機、彈道飛彈、「匕首」（Kinzhal）飛彈，所有武器都動用了，「這種行徑，出自那些與基督教義與人性毫無共同之處的人之手」。

他說，「不過我們依然挺住了，而且支持彼此，今天，我們為前線的每一個人祈禱－願他們平安歸來；同時也為所有被囚禁的人禱告，期盼他們回到家園，也為所有捍衛烏克蘭、不惜犧牲生命的英雄而祈禱」。





