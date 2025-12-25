平安夜調解離婚！范姜彥豐雙手合十曝耶誕行程 粿粿昔日友人、王子緋聞對象全到場

范姜彥豐出席活動，面對群眾雙手合十露出笑容。翻攝范姜彥豐臉書

范姜彥豐被直擊在24日平安夜與粿粿現身家事法庭，為離婚官司調解，他對此未多回應，但25日在社群上分享耶誕節行程，帶著家人與友人們共度，其中同場的還有粿粿昔日《全明星》好友胡釋安、楊孟霖及晏柔中夫妻，連王子（邱勝翊）前緋聞對象席惟倫也在場，一張照片沒有多加附註，卻似乎道盡一切。

胡瓜的兒子胡釋安曾被爆出，在范姜彥豐發現粿粿與王子發生婚外情後，提供住處給粿粿。胡釋安火速發出聲明撇清，表示當時並不知道細節，在范姜彥豐告知後，就讓粿粿搬離，而范姜彥豐也為胡釋安背書。

廣告 廣告

范姜彥豐（後右）與胡釋安（後左）、楊孟霖（前左起）、晏柔中、席惟倫（前右）等友人共度耶誕節。翻攝范姜彥豐臉書

范姜彥豐親自為力挺友人發聲 離婚官司未落幕

楊孟霖與晏柔中夫妻也因為過去與粿粿交情很好，事件爆發後被網友洗版質疑知情程度，范姜彥豐也親自向網友解釋，指出夫妻倆在他低潮時給予很多陪伴與鼓勵，希望大家不要打擾他們。

范姜彥豐除了分享與朋友聚會，也出席活動，面對群眾雙手合十。而他與粿粿被直擊24日現身士林地院家事法庭過程約1小時，期間不斷傳出叫大談話聲，氣氛似乎很緊繃。結束後，兩人都各自在律師陪同下離開，面對訪問沒有多談，可見離婚官司尚未落幕。



回到原文

更多鏡報報導

粿粿、范姜彥豐遭直擊平安夜進家事法庭 大聲對話1小時氣氛緊繃！離婚談不攏未落幕

修杰楷閃兵被逮2個月噤聲 梧桐妹曝全家溫馨過耶誕！賈靜雯素顏露出這表情

獨家直擊／禾浩辰對戲夏于喬疑似「預習」求婚 接力「孕氣」當爸？經紀人回應了