平安夜談北車恐攻 蔡英文：台灣一直都在困難時選擇彼此扶持

前總統蔡英文今（24日）發聲談1219北市跨區恐怖攻擊。（翻攝蔡英文臉書粉專）

捷運台北車站、中山商圈19日發生震撼全台的恐怖攻擊事件，包含凶嫌在內共4死，事發6天仍有不少人到事發現場獻花，向無辜喪命的被害者致哀，今（24日）適逢平安夜，前總統蔡英文也就事件發聲，除了向傷亡民眾與家屬表達哀悼與關心，也向警、消、醫、護致謝，盼台灣社會能在風雨中站穩並走回平靜。

台北市跨區恐怖攻擊餘悸猶存，即使凶嫌已身亡，但檢警仍持續追查，試圖拼湊凶嫌犯案動機，連日來不少民眾也自發前往事發地點獻花致哀，地上滿滿都是鮮花，還有網友發現疑似凶嫌胞兄親筆信。

廣告 廣告

蔡英文也在今（24日）天平安夜發文，指出近來台灣發生讓人不安、也令人心痛的事件，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重，她也向傷亡民眾與家屬表達最深切的哀悼與關心，並謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，以及每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意和信任。

蔡英文表示，在這樣的時刻，「祝福大家平安，祝福我們所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。」她認為，台灣一直都是這樣走過來的，困難時選擇彼此扶持，不安時選擇守住希望。





更多《鏡新聞》報導

台北隨機殺人犯沒教召遭通緝！宣告死亡 57歲英勇乘客也不治

隨機傷人釀4死11傷 張文父母首露面鞠躬下跪道歉

疑似張文哥哥親筆信曝光 向余家昶母親致歉：謝謝您把英雄帶到世上