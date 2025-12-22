平安夜變天！耶誕節有望下雪 跨年回溫恐降雨

跨年的天氣目前看來不太穩定，可能有降雨機會。（圖／pexels）





今（22）日各地白天氣溫回升，明（23）日將是本週天氣最好的一天，到了週三平安夜（12/24）天氣開始轉變，低溫下探10度，耶誕節（12/25）則是本週最濕冷的一天，高海拔山區有望下雪，至於跨年的天氣目前看來不太穩定，可能有降雨機會，請民眾持續留意。

中央氣象署預報，平安夜有冷空氣南下，水氣增多，低溫預測，中部以北及宜蘭13至15度、南部及花東15至17度、澎湖16度、金門11度、馬祖10度；29日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；跨年、元旦（2026/1/1）水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

天氣職人吳聖宇指出，平安夜天氣開始轉變，各地降雨機率提高，整體偏濕、不穩定，夜間會開始轉涼；耶誕節當天則是本週最濕冷的一天，東北季風明顯偏強，加上水氣充足，各地普遍有短暫陣雨，中部以北與東半部雨勢較為明顯，高海拔山區（約3500公尺以上）不排除出現降雪、冰霰或結冰現象，外出需特別留意天氣變化。

週末至跨年前後（27日至跨年期間），雖然強冷空氣高峰已過，但東北季風仍持續影響，北部與東半部仍較容易出現短暫陣雨，中南部雲量偏多，偶有陽光露臉。氣溫將緩慢回升，北部白天約17至20度，南部可回升至25度左右，但夜晚清晨仍偏冷，日夜溫差大。跨年期間天氣變動性較高，華南短波槽活躍，仍有降雨機會，整體感受偏涼，民眾規劃跨年活動需留意最新天氣資訊。

