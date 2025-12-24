平安夜變「車站夜」？ 逾600旅客困台東火車站 苦等接駁無人應

台東火車站內外處處擠滿人，不少人坐地或吃便當。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕由於地震影響，火車東部幹線從關山站到金崙站暫停行駛，南來北往旅客光是台東站初估就有6百多人留在站內，車站大廳處處有人席地而坐吃便當，有乘客則表示，「台東站同時有那麼多人席地而坐，突然和台北車站很像」、「不會最後是大家一起過平安夜吧？」

台鐵公司表示，從關山到金崙間受台東震度5弱地震影響，列車暫時停駛改公路接駁，工、電單位緊急巡查中，預計晚間9時前完成路線及電車線巡查。雖目前有稱安排接駁事宜，但接近晚間8時仍有不少乘客枯等通知。

廣告 廣告

有美籍女乘客想趕往花蓮，還以為只是單向受影響，但得知真相馬上失望。不少學生也是正要離開台東回北部，覺得坐接駁車太慢但「有沒有接駁車都不知道，這才是最煩惱的」。來自台東的阿公阿嬤團，快樂的在花蓮高級海邊飯店住了2天，今天正要回家時，路過台東就被地震「請下車」，阿嬤很無奈的問道:「要等多久？」、「老人受不了了」。但台東站因如今站務繁忙無人回應，台鐵公司在發稿前亦無進一步回應。

另一個喊受不了的則是台東籍前立委、財團法人農業信用保證基金董事長賴坤成，他在臉書上稱，自己聯絡台東在地客運公司，想不到今天卻不巧是員工旅遊、不易調出車輛。賴是在金崙車站被迫下車，最後他也是受不了乾等，乾脆去電太麻里的出租車將自己載回台東市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國家警報狂響！台東卑南17:47發生規模6.1地震 最大震度5弱

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

「很少有這麼大的」 台東規模6.1地震 民眾：震完1分鐘「還在暈」

台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊

