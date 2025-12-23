平安夜超冷！鄭明典PO這圖示警：北極冷空氣直衝台灣

鄭明典表示，明天晚上西伯利亞貝加爾湖的冷空氣就會朝台灣方向南下。翻攝自臉書



明（12/24）天就是平安夜，冷空氣也要報到了！前中央氣象局長鄭明典指出，俄羅斯西伯利亞貝加爾湖附近即將建立明顯的高壓脊場，其東側偏北風將把冷空氣一路往南輸送，傳送方向正好指向台灣，這正是台灣冬季容易出現低溫的典型天氣型態。

鄭明典在臉書分享一張24日晚間8點的500百帕高度場預測圖，說明屆時貝加爾湖附近將形成「深深的脊場」，脊場東側的偏北氣流會引導冷空氣南下。由於氣流路徑筆直朝向台灣，使得冷空氣更容易影響台灣，提高出現明顯降溫的機率。

他進一步指出，從中緯度環繞北極一圈的冷空氣分布來看，目前白灰色的冷區自北極圈向外延伸，主要出現4個突出的分支，屬於「波數4結構」。這類結構雖有冷空氣南下，但若未轉為「波數3結構」，整體寒潮強度仍有限。不過，一旦波數轉為3，加上貝加爾湖脊場穩定建立，依過去統計經驗，將是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

中央氣象署表示，24日下午起東北季風增強，北部與東北部將率先轉涼，其他地區則是越晚越冷，夜間降溫明顯。24日各地低溫約落在16至19度之間，中南部白天仍可見25至26度高溫，日夜溫差偏大。

氣象署指出，25日至26日大陸冷氣團南下影響，全台降溫更為有感，中部以北及宜花地區天氣將明顯轉冷，其他地區早晚也會感受到寒意，其中25日晚間至26日清晨為本波冷空氣最強時段。預估西半部低溫約13至15度，東半部約16至18度，局部空曠地區可能出現更低溫度。

