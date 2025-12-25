平安夜連震！民眾先收警報卻「一度無感」 地震速報小編神回應笑翻

台東縣卑南鄉昨（24）日傍晚發生規模6.1地震，卑南鄉納骨塔有8個骨灰罈掉落，所幸骨灰未混在一起。（資料照／台東縣卑南鄉公所 ）

平安夜不平靜。台東縣卑南鄉於24日下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，強烈搖晃讓當地多處商家貨架、層架倒塌，商品散落一地，部分納骨塔也因震動劇烈，傳出骨灰罈掉落破損的情況。然而，這起地震也意外引發另一波網路話題。有民眾分享自身經驗，表示當下手機先收到地震警報，直到約10秒後才出現輕微晃動，讓他忍不住自嘲，該貼文曝光後迅速引發共鳴。

根據中央氣象署資料顯示，卑南地區最大震度達5弱，台東市、花蓮縣富里及屏東縣三地門震度為4級，高雄市桃源、屏東市、南投縣玉山、台南市楠西等地測得3級，其餘北部及中部多數縣市震度則介於1至2級。有民眾在地震後於Threads發文分享自身經驗，表示先收到地震警報，卻一度完全感受不到搖晃，心中還冒出「有嗎？有嗎？怎麼沒感覺」的疑問

這名網友表示，直到約10秒後才出現輕微晃動，讓他忍不住自嘲，地震警報在台灣彷彿成了「提醒大家準備感受地震的通知」。對此，不少網友留言表示有類似感受，「我也是等警報響完才開始搖」、「收到通知後站在原地等地震來，結果北部幾乎無感」、「這次真的算準，倒數完就開始晃」。

台灣地震速報APP小編幽默回應網友貼文，一句話讓全網笑翻。（圖／翻攝自Threads）

更有趣的是，貼文還釣出「台灣地震速報 Taiwan EEW」官方小編親自現身回應，幽默寫下「我做APP是給你掩護的，不是讓你準時潑文（PO文）的」，一句話讓網友笑成一片，紛紛大讚「除了快，還很有幽默感」、「比國家警報還早響，真的有感」。

這場平安夜地震，除了帶來實質影響，也讓不少民眾再次關注地震警報與速報系統的運作方式，在緊張之餘，也意外替網路增添了一段輕鬆插曲。

