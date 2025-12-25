平安夜連2震！他稱「收警報後無感」 速報APP回1句全網笑翻

生活中心／張尚辰報導

台東縣卑南鄉昨（24）日發生芮氏規模6.1地震。（圖／翻攝自中央氣象署）

台東縣卑南鄉昨（24）日發生芮氏規模6.1地震，造成當地劇烈晃動，多間商家貨架、層架倒塌，商品掉落造成財物損失。不過，也有民眾表示，收到地震警報的當下其實尚未感受到搖晃，直到約10秒後才出現輕微晃動。對此，他分析，「地震警報在台灣比較像是通知大家準備感受地震的提示」。貼文曝光後，意外釣出地震速報APP小編幽默回應，「我做APP是給你掩護的，不是讓你準時潑文（PO文）的」，讓不少網友笑成一片。

這起地震發生於昨日下午5時47分，震央位於台東縣政府北方約10.1公里，地點在台東縣卑南鄉。地震造成當地明顯搖晃，多間商家層架倒塌，甚至有納骨塔因劇烈晃動，導致骨灰罈震落破碎。

根據氣象署公布的各地最大震度資料，台東縣卑南地區測得最大震度5弱；台東市、花蓮縣富里及屏東縣三地門震度達4級；高雄市桃源、屏東市、南投縣玉山、台南市楠西及高雄市部分地區震度為3級；北部及中部多數縣市震度則落在1至2級。

有民眾在地震後於Threads發文，分享自己從收到地震速報到地震結束的心境轉變。他表示，聽到警報的第一反應是「有嗎？有嗎？沒感覺啊」，直到約10秒後才逐漸感受到搖晃，心中不禁浮現「要跑嗎？要跑嗎？有很大嗎？」的疑問，也因此得出結論，認為「地震警報在台灣是提醒大家準備感受地震」。

台灣地震速報小編幽默回應，笑翻不少網友。（圖／翻攝自台灣地震速報Threads）

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「我收到通知後留在原地等地震來，結果台北無感」、「今天地震的預報真的有準…大多時候都是搖完才報，今天是報完，我打開預測APP秒數倒數完就搖了」、「收到警報先靜下來原地感受地震」。

此外，還釣出「台灣地震速報 Taiwan EEW」的小編親自回應，「我做APP是給你掩護的，不是讓你準時潑文（PO文）的」，幽默留言讓網友笑翻，「除了警報你還有幽默」、「你的APP超級快，雖然是同一分鐘內，但是響的比國家警報還早欸」。

