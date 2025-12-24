平安夜連3震、台東地震規模6.1 氣象署：1週內防5.5到6餘震

台東今（24）天下午5點47分發生有感地震（圖：氣象署提供）

台東縣卑南鄉今（24）天傍晚5點47分發生芮氏規模6.1地震，全台有感。根據中央氣象署地震測報中心資料，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里。這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在台東縣卑南。氣象署表示，除了基隆、金門及馬祖外，全台都有發布國家級警報，研判未來3天至1週有規模5.5至6餘震。

稍早有餘震發生，今天傍晚6點39分台東縣卑南鄉發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在台東縣政府西北西方11.5公里處，深度5.9公里，屬於極淺層地震。最大震度為3級，出現在台東縣卑南。

傍晚6點48分台東縣卑南鄉發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在台東縣政府西北西方10.6公里處，深度5.5公里，屬於極淺層地震。最大震度為2級，出現在台東縣卑南、台東市。

氣象署地震測報中心主任吳健富於今天晚間6點30分召開記者會說明，這起地震深度11.9公里，為極淺層地震，由於規模超過6，鄰近地區都有較大震度，氣象署共發布3起國家級警報，除了基隆、金門及馬祖外，全台民眾都有收到通知，其中，台北市因為盆地效應及高樓影響，民眾會較有感，這起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞。

吳健富指出，台灣每年4萬起地震，有70%都發生在東部，研判未來3天至1周可能有規模5.5至6的餘震。歷史資料顯示，該震央半徑25公里內有不少規模5以上地震，大部分深度都較淺，其中，2006年4月1日有一起規模6.2，深度7.2公里的地震，造成台東縣消防局大樓受損。台灣就是地震頻繁地區，建議民眾平時就要做好防震準備。

吳健富提到，今天這起地震震度在台東卑南達到5弱，晃動時間約1秒；震度4級的台東搖晃約14秒、花蓮富里約8秒、屏東三地門2秒；震度3級地區在高雄有15秒，加上高樓影響，感受會較久。這起地震達到去年9月新增的國家級警報標準，今天第一報在8.3秒就針對花蓮、台東發布，第二報在6.4秒針對宜蘭等地發出，第三報在9.2秒這對雲林、嘉義及屏東等地發布。