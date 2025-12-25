平安夜酒醉誤事！男持菜刀大喊「要殺人」還砸毀汽機車 壢警制伏送辦

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（24日）晚間酒後闖入中壢區一家燒烤店，拿取店家的菜刀後大喊「要殺人」等語，並砸損路邊停放的汽、機車，還到另一家鹹酥雞攤要求以菜刀換西瓜刀，還好店家機警收取菜刀後拒提供刀具，案經警方據報到場以優勢警力制伏，警詢後依法送辦。

中壢警分局表示，林姓男子（42歲）昨天晚上18時55分許，喝得醉醺醺地闖入中壢區忠孝路上之店家，大聲喊稱要殺人等語，並拿取該店家之菜刀後沿途毀損汽車及機車各一輛，隨後於中壢區成章一街與福德路口欲向一旁店家換西瓜刀時，店家機警收取菜刀後拒絕再提供刀具予林男。

案經警網獲報後即時趕達，以優勢警力將林男制伏逮捕，並扣回菜刀1把，警詢後已依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全之暴力行為，均秉持「積極、迅速」之精神，獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全；也呼籲民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾安心生活、放心出門。

查扣菜刀。中壢警分局提供

