平安夜闖店家咆哮「我要殺人」！桃園醉男搶菜刀砍毀汽、機車 遭警壓制送辦

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

桃園市中壢區昨（24）日晚間發生酒後持刀鬧事案件，一名42歲林姓男子疑似酒後失控，竟闖入店家高喊「我要殺人」，並奪取菜刀沿街揮舞，毀損路邊停放的汽、機車各1輛，期間甚至還想至一旁店家更換刀子，所幸未釀成傷亡。警方獲報後，在1分鐘內趕抵現場，成功將其制伏，依《刑法》恐嚇公眾罪送辦。

桃園42歲林姓男子疑酒醉失控，不僅闖店家喊要殺人，還持菜刀砍毀路邊汽機車。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發在24日晚間18時55分許，林姓男子疑似不勝酒力，闖入忠孝路上一間店家，情緒激動的咆哮「我要殺人」，並趁隙拿取店內一把菜刀，隨即衝出店外沿街移動，過程中砸壞停放在路邊的汽車、機車各1輛，引發週遭民眾恐慌，且林男步行至內壢成章一街與福德街口時，還試圖向另一間店家索取西瓜刀，所幸該店老闆警覺性高，不僅將其手中的菜刀收走，還嚴正拒絕提供刀具，避免事態擴大。

廣告 廣告

內壢派出所員警將林男壓制逮捕，圖為扣回的菜刀1把。（圖／翻攝畫面）

中壢警分局內壢派出所在接獲民眾報案後，在1分鐘內迅速抵達現場，憑藉優勢警力將林男壓制帶回，現場扣押菜刀1把，由於林男行為已嚴重危害公共安全，全案經警詢後，依《刑法》恐嚇公眾罪移送地檢署偵辦。對此，警方強調，將持續強化巡邏與快速應變機制，同時呼籲民眾若遇突發危險，應第一時間通報，以確保自身與他人安全。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

台中30歲女醉後失足墜落！警消繩索吊掛救援緊急送醫

基隆廟口驚魂！酒醉男夜市口揮軍刀亂舞 警噴辣椒水壓制

沈慶京密會博弈業者1／交保後秒見博弈業者！ 沈慶京賴帳1980萬元曝光

