平安夜陪歌迷過節！芒果醬苗栗開唱 神秘預告明年有好消息
〔記者傅茗渝／台北報導〕「2025苗栗耶誕城」平安夜重頭戲「Chill爆之夜」音樂會將於12月24日晚間在苗栗竹南運動公園登場，新世代超人氣樂團 芒果醬 確定加入卡司，陪歌迷一起過耶誕。團員笑說，耶誕節一年只有一次，能到苗栗共度佳節相當難得，更預告這場演出「絕對無法複製」，不只要帶來聽覺震撼，也會在視覺與情感層面給觀眾驚喜。
談到耶誕節，芒果醬形容氛圍就像過年一樣溫馨又熱鬧，「就是開心、就是慶祝」，更賣關子透露會準備耶誕小禮物送給歌迷，邀請大家一起期待。除了年底演出，團員也同步拋出好消息，預告明年可能有「喜事」發生，目前正全力投入創作，並計畫嘗試更突破的舞台形式，甚至腦洞大開提到結合科學、宇宙概念的實驗演出，「像水火箭那樣就很帥！」也幽默提醒未來幾個月看他們演出「可能要先保意外險」。
芒果醬成團於大學時期，回想初期其實沒想過能收穫大量歌迷，只是單純希望把樂團當成職業，直到後來才慢慢被更多人看見。隨著出道後歷經不同階段的挑戰，團員坦言外界聲音始終存在，只是心境已有轉變，「以前很在意，現在比較在意的是如何在創作上突破自己。」支撐他們走下去的，仍是最初的信念——希望透過音樂帶給社會更多快樂、勇氣與希望。
芒果醬過去曾多次到苗栗演出，對當地並不陌生，主唱郭佐治更分享，後龍好望角一整排風車曾成為他創作《風》的重要靈感來源。可惜過往總是行程緊湊，未能好好停留，這回也期待若時間允許，能再多感受苗栗的風景。
「Chill爆之夜」音樂會將於12月24日晚間7點在中天綜合台、晚間8點於中視頻道Live轉播，同步於中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道及中視菁采台全程直播，陪伴觀眾熱鬧迎接平安夜。
