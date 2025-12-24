平安夜難平靜 韓國瑜哀悼北捷無差別攻擊罹難者

立法院長韓國瑜在今（24）日平安夜於臉書發文，對1219無差別攻擊事件中的罹難者與受傷民眾表達深切慰問。他表示心情無法平靜安定，至今仍不敢想像受害者及其家人所承受的驚恐、無助與哀慟，更難以理解這種喪心病狂作惡背後隱藏的暴力、殘忍與怨念。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

韓國瑜在貼文中強調，希望藉由平安夜向不幸罹難與受傷的民眾及其家人致上最深切的慰問與祈禱，更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。他指出，無法左右天災，但可以提高警覺、審慎面對、避免人禍，因為無論眼前與遠方，沒有什麼比平安更重要。

廣告 廣告

案發現場。（資料圖／台北捷運提供）

韓國瑜在文末祈願「天下無災、人間無禍、寶島無戰」，並祝福來年大家平安偕喜樂。該貼文引發網友熱烈回應，國民黨立委洪孟楷也在留言中表示願大家平安喜樂、天佑台灣。有網友留言認為現在台灣社會安全真的很糟糕，當個行人隨時隨地都會被攻擊而變成人人命危。也有網友呼籲快點修法速速執行死刑。多數網友則在留言中向韓國瑜表達平安夜祝福。

延伸閱讀

北捷張文沒墜樓也難判死？粉專揭死刑改判內幕讓人心寒

賴清德聖誕夜談北捷重大事件 承諾落實撫卹補償機制

感謝余家昶無私英勇行為！疑張文哥哥親筆信致敬余母