平安夜震後「日本人趕來台」 朋友傻眼...原因竟藏洋蔥

台灣平安夜發生芮氏規模6.1地震後，一位40多歲的日本人安倍井先生立即攜帶防災物資從日本趕赴台東，只為確認經營咖啡廳的朋友平安。由於曾經歷1995年阪神大地震並失去朋友，安倍井深知防災重要性，特地帶來安全帽、護目鏡、N95口罩及防水布等物資。這份跨越國界的關懷，不僅讓咖啡廳業者感動，也展現了台日友誼的真摯情誼。

日本男子得知台東日前有地震，飛回台東捐防震物資。（圖／TVBS）

安倍井先生在得知台東12月24日發生芮氏規模6.1地震後，因為聯絡不上在台東經營咖啡廳的朋友，便立即攜帶物資與糧食再次搭機來台。他從防災包中拿出安全帽、護目鏡以及N95口罩等防災物品，還特別準備了藍色防水布，安倍井表示，這種防水布可用於地震導致天花板開裂、屋頂破損或出現裂縫時，防止雨水灌入。

安倍井表示，他原本想更早抵達台灣，但因為沒訂到機票，加上接近年底許多日本人都來台灣旅遊，所以來得稍晚。他之所以如此緊張朋友的安危，最大原因是他曾親歷1995年的阪神大地震，甚至有朋友因此離世，這些經歷讓他深刻了解防災的重要性。

日本男子留言表示擔心台灣朋友的狀況。（圖／TVBS）

咖啡廳業者郭小姐對安倍井的舉動感到非常感動。她提到安倍井此次來台才知道她懷孕的消息，原本只是想送新年禮物給他們，沒想到過了幾天就發生地震。由於安倍井中文不太好，必須透過翻譯溝通，但他仍堅持在朋友遇到困難時第一時間給予關心，這讓郭小姐深感友情的珍貴。

這段故事展現了台日友好的真實寫照，安倍井先生不顧路途遙遠，堅持親自前來關心朋友，這份拚勁與情誼令人敬佩。即使是在異國，朋友間的關懷與支持依然溫暖人心，展現了人與人之間最純粹的情感連結。

