平安夜驚傳噩耗！《RM》名主持人母親辭世 劉在錫、金鐘國現身靈堂

24日平安夜傳來噩耗，南韓知名綜藝節目《Running Man》主持人池錫辰的母親辭世，享耆壽90歲。消息曝光後，演藝圈與粉絲紛紛表達哀悼。對於剛在本月21日「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」上獲得主持生涯首座大賞的他來說，喜悅瞬間化為悲痛，粉絲紛紛在社群平台留言，送上慰問與祝福。

池錫辰剛在本月21日「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」上獲得主持生涯首座大賞。（圖／翻攝自YouTube@《藉口GO》）

相關人士透露，池錫辰目前正與家人守靈，靈堂也開放親友前來弔唁。與他長期合作的《Running Man》主持群成員劉在錫與金鐘國，也親自到場低調陪伴，安靜守護好友度過艱難時刻。多位演藝圈好友，包括全炫茂、鄭註夏、金淑、李星民、黃晸珉、車太鉉、李光洙、韓志旼、李昇基、DinDin、Apink尹普美、god朴俊炯等，也透過輓聯或訊息表達悼念之意。

《Running Man》成員劉在錫（後排左三）、金鍾國（後排左二）低調陪伴守靈。（圖／翻攝自愛奇藝）

據悉，靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館2號室，入殮儀式已於昨（25）日上午完成，出殯安排在今（26）日清晨5點20分，安葬地點為首爾追思公園—利川伊甸園樂園。回顧池錫辰的主持生涯，他於「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」感性表示：「一直撐、一直撐，總有一天會等到好日子。」如今，這句話帶著更深的意義，也讓粉絲在他面對母親離世時，更為心疼與感慨。

