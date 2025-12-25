平安夜驚喜彩蛋！國防部注音密碼揭神秘任務「台灣限定密碼」

國防部於社群平台發布趣味貼文，曝光一項以注音符號命名的神秘任務。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）





平安夜不只充滿童話氛圍，也多了一份屬於台灣的幽默浪漫。北美防空司令部（NORAD）依循傳統，在12月24日啟動年度「追蹤聖誕老人」任務，顯示聖誕老人在台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空。而我國國防部也在同一時間於社群平台發布趣味貼文，曝光一項以注音符號命名的神秘任務，立刻引發網友熱烈討論。

據了解，1955年，美國一家報社在刊登「打電話給聖誕老人」的廣告時，誤植成NORAD的電話號碼，導致司令部接到大量孩子來電。當時的美軍指揮官舒普並未掛斷電話，反而指示同仁耐心回應，告訴孩子們聖誕老人的最新位置。這場意外，最終演變成每年平安夜固定登場的「NORAD追蹤聖誕老人」活動，透過雷達與衛星技術，向全世界分享聖誕老人的飛行路線，成為延續至今的節慶傳統。

廣告 廣告

而國防部擷取NORAD公開畫面中「聖誕老人通過台北上空」的片段，剪輯成短影音分享，並在貼文中寫下「只有台灣人看得懂的密碼」，同時搭配「#台灣版解碼」、「#注音猜謎」等標籤，成功吸引大量關注。

影片中可見多組由注音符號組成的訊息，乍看如同加密指令，但很快就被網友破解。內容描述偵測到代號為「耶誕老人」的目標，全世界都在關注他的行程。然而對台灣而言，真正從不間斷的，是每日持續進行的守護任務。不論民眾身處新北耶誕城、忙著交換禮物，這項名為「24小時保護大家」的任務始終在線，確保每一天都平安度過。

貼文一出，留言區瞬間湧入大批回應，不少人向國軍表達感謝之意，「謝謝你們全年無休守護台灣」、「因為你們，我們每天都是平安夜」、「國軍真的辛苦了」。也有網友笑稱，這種用注音寫成的任務代號，完全是「台灣限定密碼」，讓人會心一笑。

隨著聖誕節到來，每年平安夜追蹤聖誕老人的行程，已成為不少民眾的固定儀式。今年也有許多人第一次守在螢幕前，親眼看到聖誕老人於晚間10時41分通過台北，紛紛留言表示興奮與感動，直呼「跟到了」、「好有過節感」、「像收到祝福一樣」。

更多東森新聞報導

若親人被殺還挺廢死嗎？廢死聯盟執行長：我不知道

張文哥哥獻花+親筆信 提弟弟「軍中遭霸凌」

耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了

