平安夜驚喜！聖誕老人飛過台北 國防部：掌握海空域狀況

（記者周德瑄／綜合報導）北美防空司令部於平安夜啟動年度傳統活動，透過雷達系統即時追蹤聖誕老人行蹤。根據最新數據顯示，聖誕老人於24日晚間10時41分順利飛越台灣上空並經過台北。對此，台灣國防部特別在社群平台發文證實，國軍在聖誕老人飛越台灣期間全面掌控周邊海空域狀況，確保航路安全並祝賀2025聖誕快樂。

圖／台灣國防部在社群平台上證實聖誕老人平安通過台灣周邊空域。（翻攝自NORAD Tracks Santa官網）

根據北美防空司令部的公告，聖誕老人今年依然從北極出發，搭乘由馴鹿拉動的雪橇展開全球巡迴送禮任務。飛行路線涵蓋了俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、日本及南北韓等多個地區，並在離開亞洲部分地區後抵達台灣。截至目前為止，聖誕老人已經發送了約43億份禮物，將節日的歡樂氣息帶往世界各個角落。

這項追蹤傳統起源於北美防空司令部對全球空防的嚴密監視，如今已演變成全球民眾在平安夜期待的趣味盛事。台灣國防部也罕見地以幽默語氣與民同樂，在社群平台官方帳號中提到，當聖誕老人行經台北上空時，台灣武裝部隊全程保持高度警覺，確保台灣周邊海域與空域皆在完全掌控之中，讓送禮之旅一切正常。這番有趣的互動隨即引發網路熱烈討論，不少網友紛紛對國防部的賀詞按讚，也讓台灣的平安夜增添了不少溫馨感與話題性。

