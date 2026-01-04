平安夜驚魂！大安地下停車場現「槍械」 竟是充氣玩具虛驚一場

大安地下停車場驚現「槍械」竟是充氣玩具。（圖 ／翻攝畫面）

台北市大安區一處住宅大樓地下停車場，2025年平安夜晚間一度瀰漫緊張氣氛。當時有住戶在B1停車場內發現１件外形酷似槍械的不明物品，因地點位於人車頻繁進出的住宅區，且時間正值節慶前夕，擔心可能涉及公共安全風險，立刻向警方報案。警方接獲通報後不敢大意，立即啟動標準應變程序，派遣線上警力全副武裝趕赴現場戒備處理。

事件發生於12月24日晚間6時左右，大安警分局敦化南路派出所接獲報案後，第一時間派員到場，並依照處理可疑物品的流程，先行封鎖停車場周邊範圍，避免其他住戶或車輛誤闖，以確保現場安全，由於該物品外觀與真槍相似，警方在確認前皆以最高標準因應，過程中氣氛一度相當緊繃。

經員警近距離仔細檢視後，最終確認該物品並非真槍，而是一把仿真度頗高的「充氣式玩具槍」，內部未裝填任何BB彈，也沒有高壓氣體裝置，初步評估並不具備任何殺傷力。確認虛驚一場後，現場住戶與執勤員警才終於鬆了一口氣，所幸整起事件並未造成人員受傷或其他事故。

不過，警方仍未因此掉以輕心。由於地下停車場的監視器角度未能完整拍攝到該玩具槍被放置的位置與過程，無法立即掌握是何人、在何時將物品遺留或棄置於現場，為釐清來龍去脈，大安分局已組成專案小組，持續調閱大樓周邊道路及鄰近路口的監視器畫面，並同步訪查大樓住戶與管理人員，希望能還原事發經過，排除任何惡作劇或惡意企圖的可能性。

警方也藉此事件再次提醒民眾，近年社會對於公共安全相當敏感，若在公共場所發現任何來路不明、外觀可疑的物品，務必保持冷靜，切勿自行觸碰或移動，應立即撥打110報案，由專業人員到場處理。警方將持續加強對轄內住宅區、停車場及出入複雜場所的巡查與警戒，確保市民能在安全無虞的環境中安心生活。

