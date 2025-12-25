平安夜驚魂！機艙煙霧瀰漫、乘客驚喊「快無法呼吸」緊急返航…立榮航空道歉

立榮航空從台北前往澎湖的班機上突然冒煙。圖／翻攝自Threads

平安夜航空驚魂！立榮航空一架從台北飛往澎湖的班機在起飛前煙霧瀰漫、機艙悶熱，導致多名乘客相當驚慌，甚至想拉安全門逃生。機長了解機艙內的情況後，決定滑行返回停機坪檢查，並由立榮航空調派替代班機，載送乘客最終安全抵達澎湖，而機艙內的畫面曝光後也引發網友熱議。

一名乘客平安夜這天在Threads上PO文分享他稍早前遇到的「航空驚魂記」影片表示，他原訂傍晚6時15分從松山機場飛往澎湖的班機，但調度因素調整至晚間7時40分起飛，雖然登機後發現機艙內部頗熱，但他當下並沒有想太多，直到飛機滑行到跑道時才被老婆詢問是否聞到異味。原PO此時也發現其他乘客議論紛紛，怎料仔細一看才發現，機艙內煙霧瀰漫，為此也趕緊向空服員反應。

廣告 廣告

機長獲報後立即廣播告知所有乘客，「煙霧瀰漫」是因空調關係造成，目前相關狀況都已排除，但此時前排已有乘客出現恐慌狀態，不僅呼喊著「快要無法呼吸」還要求下飛機，甚至還有乘客提議拉開安全門逃生。原PO當下也感受到煙霧並未消失，機艙內部溫度依舊很高，便再告知空服員稱機艙內的異常狀況並無排除，希望可以再次聯絡機長轉達。

機長後來再度廣播告知飛機將滑行返回停機坪，而原PO也冷靜地向機上乘客喊話，請大家放心、保持冷靜等待飛機回到停機坪後再下機，但也讓他心有餘悸地直呼此生難忘，甚至腦海裡還出現跑馬燈：「會不會有什麼東西過熱燒壞？會不會起火？溫度與煙霧濃度升高，我們還有多久時間能正常呼吸？」當下也做了隨時要緊急逃跑的心理準備。

PO文曝光後頓時引起熱議：「我是8排揹著小孩的乘客，第一次搭機遇到這種狀況，那個味道真的不是正常的，澎湖的交通已經非常不方便，希望能更重視飛安的問題，我們只是想回家…在昨天感覺他們硬要飛的時候我也非常的緊張，立刻拿出手機解除飛航，連絡在台北的老公和澎湖的家人說明當時的狀況，我真的很怕再拖下去會起火，還好後來平安下飛機也換了飛機」、「如果飛到前不著村後不著店時出現這情況，不就又一個驚天事件」、「很冷靜，異常情況本來就應謹慎點！」

對此，立榮航空稍早前出面表示，影片中的航班為24日台北前往澎湖的B7-8619航班，班機於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量，最終決定返回停機坪進行檢查。立榮航空強調，當下已立即調派另一架班機載運旅客，並於等待期間提供旅客點心及飲料，航班已於24日晚間安全抵達澎湖，最後不忘對造成旅客不便一事道歉。



回到原文

更多鏡報報導

乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒

想和遊輪新歡男一夜情…開燈後驚見「中途換繼兄接著上」！尖叫逃出房外呼救

中國女大鬧吉隆坡機場 被爆把航廈當摩鐵「已經住1年了」