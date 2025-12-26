平安夜驚魂？頂溪捷運站爆咆哮衝突 永和警3分鐘到場化解

社會中心／程正邦報導

平安夜頂溪捷運站爆咆哮衝突，永和警3分鐘到場化解。（圖／翻攝畫面）

張文案後，社會對大眾運輸安全高度敏感，任何捷運站內的異常動靜都足以引發關注。新北市永和區頂溪捷運站24日聖誕平安夜當晚，傳出一起激烈的咆哮糾紛。一名六旬婦人因故在站內情緒崩潰大喊，引發周邊通勤旅客驚慌，所幸駐守周邊的永和分局警力反應迅速，在獲報後 3 分鐘內便控制現場，成功化解一場捷運驚魂。

員警要婦人冷靜，不然捷運裡會嚇到別人，氣頭上的婦人回嘴：「我為什麼要冷靜。」（圖／翻攝畫面）

平安夜驚傳咆哮：捷運站內旅客虛驚

24 日晚間，正值平安夜民眾聚會、通勤高峰時段，頂溪捷運站內人潮湧動。站務人員突接獲報案，指稱站內有民眾發生激烈口角與咆哮情事，隨即向警方求援。

據警方調查，事件主角為一名 65 歲的婦人。該名婦人原本計畫搭乘捷運前往永和辦事，不料在站內偶遇林姓友人。由於婦人近期心情本就欠佳，雙方在互動過程中，婦人疑因壓力累積，情緒突然決堤失控，在封閉的車站大廳內大聲咆哮。由於近期社會發生多起大眾運輸安全事件，婦人的嘶吼聲一度令周邊旅客感到不安並側目規避。

員警不但陪婦人談心，還陪他到便利商店辦事情，十分貼心。（圖／翻攝畫面）

警方迅速處置：3 分鐘到場落實安維

負責頂溪站周邊安維任務的永和分局員警，接獲通報後立即發動快速反應機制，在短短 3 分鐘內便趕抵事發地點。警方到場後，第一時間確認婦人並未持有攻擊性物品，隨後採取柔性策略，由多名員警分頭引導婦人至人潮較少處，並耐心傾聽其訴求以穩定情緒。

在警方的安撫下，婦人心情逐漸平復。員警隨後確認其身心狀況無礙，並陪同其離開捷運站區，現場秩序迅速恢復，並未造成列車延誤或進一步推擠傷害。

強化維安：打造安心的大眾運輸環境

永和分局強調，針對轄內捷運站區，警方已建立常態化的巡守與即時應變機制。特別是在敏感時段或人潮聚集點，警方將維持高密度的見警率，確保能第一時間處置突發狀況。

警方呼籲，民眾在公共場所若遇有衝突或情緒不穩定之人士，應優先保持安全距離並立即尋求工作人員或警方協助，避免直接發生肢體對抗，以確保自身安全。

