平安夜！ 民眾出門過節 東海路思義唱詩歌迎耶誕

東海大學最知名的路思義教堂有不少的學生或者民眾，甚至是來自日本的旅客也一同到教堂參加平安夜崇拜。（圖／東森新聞）





24號是平安夜，各地的耶誕樹下都有滿滿的民眾，在享受過節的氣氛，包括了信義區還有景美地區都有許多民眾聚集，另外最正統的平安夜崇拜就在東海大學路思義教堂登場。

最最經典的平安夜就是大家齊聚一堂在教堂內唱詩歌，這裡是東海大學最知名的路思義教堂，有不少的學生或者民眾，甚至是來自日本的旅客也一同到教堂參加平安夜崇拜。

東海大學校長張國恩：「讓各界也能夠感受到，東海聖誕夜的一個活動，是非常歡樂，而且也非常，具有平安跟祝福的力量。」

平安夜不只是要感受平安祝福的力量，更有人選擇到熱鬧的信義區感受耶誕氛圍，這一顆兩層樓高的耶誕樹，還會有下雪的效果，在底下的民眾都非常開心，彷彿置身雪國氛圍是拉到最滿，另一頭景美街頭，也有超級應景的耶誕樹，雖然才剛發生隨機攻擊事件，但平安夜這一天還是要感受節日。

民眾：「就很漂亮然後很開心，然後很有過節的氣氛。」

動盪不安的社會，真要來點耶誕氣氛，洗刷悲戚的氛圍，祈願平安一切順遂。

