平安夜、耶誕節加強維安 北市信義警武裝巡查

（中央社記者黃麗芸台北25日電）北市19日發生隨機攻擊案，台北市警察局信義分局今天表示，為確保平安夜和耶誕節期間公共安全，除事前建立警民即時安全通報與橫向聯繫，也加派武裝警力加強巡查。

信義分局今天透過新聞稿表示，有鑒於19日北市隨機攻擊案，適逢昨天平安夜人潮眾多，為防範突發事件、確保節慶期間公共安全，自案發後即全面強化各項維安作為。

同時持續加派武裝警力，包括於信義商圈、香堤大道、各捷運站體、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集場所，調派荷槍實彈員警執行守望與巡查勤務，以展現警方守護治安決心。

廣告 廣告

信義分局指出，為確保平安夜安全維護工作周延到位，分局長李憲蒼先於23日下午主動邀集轄內百貨公司、夜店等代表計85人，共同召開交通和治安座談會，與會商家表示24、25日多申請8名義交協助交維減少員警負擔，事前警民也已建立即時安全通報與橫向聯繫機制。

此外，勤務部署除原有規劃外，每天上午6時起至捷運站及百貨商家營業結束前，派制服及便衣員警實施定點守望、小區域步行巡邏及車巡，讓民眾及商家安全有感。

信義分局提到，平安夜自昨天下午4時起增派員警加強重要路口交通疏導，再規劃3處管制點視車潮採彈性管制松廉路、松壽路禁止車輛進入，以防制人車交織。

維安升級方面，信義分局說，警方規劃晚間10時至凌晨2時執行擴大臨檢勤務，凌晨0時至上午6時於松壽路16巷、20巷夜店周邊設多層次防護警力，建構嚴密治安安全網，全面提升見警率與即時應處能力。

信義分局呼籲，民眾於平安夜及跨年期間前往人潮聚集場所務必提高警覺，留意周遭環境及自身安全，避免推擠衝突，更不可攜帶危險物品進出公共場所。若發現可疑人事物，立即通報現場執勤員警或撥打「110」報案，警方將持續落實各項防制作為與攻勢勤務。（編輯：張雅淨）1141225