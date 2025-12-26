馮尚玉

夜，很平靜

心卻不然

反流折騰了一夜

卻沒有困頓的感覺

外面的世界嘈雜

對峙的勢頭沒曾減弱

那個作妖的女人

在人眾的唾沫裏泡澡

倘使世界

也如這夜般平靜

該有多少人

在歡聲笑語裏幸福生活