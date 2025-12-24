平安夜6.1地震全台有感！氣象署：1週內防規模6餘震

記者蔣季容／台北報導

該起地震是因為歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞。（圖／氣象署提供）

地牛翻身！今（24）日17時47分台東卑南鄉發生規模6.1地震，最大震度5弱，全台19縣市有感，其中台北搖明顯。對此，中央氣象署表示，預估未來3天至1週可能出現規模5.5至6的餘震。

今（24）日17時47分台東卑南鄉發生規模6.1地震。（圖／氣象署提供）

氣象署地震測報中心吳健富說明，17時47分規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里 ，位於台東縣卑南鄉，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，因此鄰近地區震度較大，包括台東市、花蓮富里及屏東三地門都測出4級震度。

吳健富指出，該起地震是因為歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞，台灣有70％的地震都發生在該處，預估未來3天至1週可能出現規模5.5至6的餘震。吳健富提醒，台灣就是地震發生頻繁區域，建議民眾平時就做好防災準備。

吳健富提到，此次地震在震度5弱地區僅搖晃約1秒，台東測得4級震度、持續約14秒，花蓮富里約8秒，高雄3級震度，晃動時間長達15秒。至於台北雖然震度只有2級，但受盆地效應影響，高樓層住戶仍能明顯感受到搖晃。

各地震度分佈及搖晃秒數。（圖／氣象署提供）

