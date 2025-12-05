平安歸來！鹹粥嬤緊擁愛孫 他哭諾找正當工作、不敢出國了

鹹粥嬤為愛孫準備豬腳麵線過運。（翻攝賴清美臉書粉專）

彰化鹹粥嬤終於盼到孫子返家！中國3日無預警透過小三通，將台籍詐騙犯遣返金門，其中1人就是彰化伸港黃姓阿嬤失聯近2年的愛孫，今黃嬤早早就準備好烘爐、豬腳麵線要幫孫子過運，彰化議員賴清美晚間透露，兩人久別重逢，孫子一到家馬上抱緊阿嬤，並哭著許諾會找正當工作，一想到出國喊著再也不敢了。

彰化伸港賣鹹粥維生的黃嬤，去年6月間對外哭訴，一手拉拔長大的19歲黃姓孫子3月外出後就失聯，當時尋求議員協助，查到孫子3月4日出境到泰國，推測恐遭詐騙集團誘騙；中國3日以小三通方式遣返台籍詐欺犯，但因未事先通報我方，一度喧騰，當天鹹粥嬤則接獲愛孫電話，證實他也被遣返至金門。

賴清美今早透露，阿嬤得知愛孫平安歸來欣喜若狂，也早早準備好烘爐、豬腳麵線等，準備幫愛孫過運，晚間祖孫開心相擁照也曝光，黃孫也低頭大口吃阿嬤準備的豬腳麵線，阿嬤見到歷劫歸來的孫子，不斷輕拍他的背，似乎終於放下心中大石，同時也向所有協力者致謝。

鹹粥嬤開心和愛孫相擁。（翻攝賴清美臉書粉專）

黃孫分享遭詐過程，直言「天下沒有白吃的午餐」，他說朋友介紹泰國合法高薪業務，結果一下機就被帶往寮國從事詐騙，績效沒達標就會被打，每天都提心吊膽，環境也相當簡陋，一個不小心就會命喪異鄉，如今光想到「出國」他就害怕，也希望透過自身經驗呼籲求職者別上當。





