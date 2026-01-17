平安符亂丟等同褻瀆神明！命理師曝正確處置法

生活中心／林依蓉報導

不少人到廟裡拜拜時，習慣求一張平安符隨身保平安。不過，命理師楊登嵙在臉書發文提醒，平安符並非越多越好，也不是求一次就能保佑一輩子。每張符令的法力都有期限，大多為期1年。如果符令過期或破損，千萬不能隨手丟進垃圾桶，否則不僅對神明不敬，還可能帶來負面影響。他也分享了標準的處理程序，呼籲民眾應遵循「先稟告、後燒化」的原則，讓舊符能得到妥善處置。





平安符「亂丟垃圾桶」等同褻瀆神明！命理師曝標準流程：先稟告、後燒化

平安符在台灣民間信仰中扮演著重要角色，無論是出遠門、準備考試、外出工作，都少不了這份神聖的加持。（圖／民視新聞資料照）

許多人到宮廟時，除了祈求神明庇佑，還會向神佛求取平安符，希望能獲得神明隨身的守護。平安符在台灣民間信仰中扮演著重要角色，無論是出遠門、準備考試、外出工作，都少不了這份神聖的加持。不過，命理師楊登嵙在臉書發文說明，平安符並非越多越好，每張平安符的法力都有期限，大多為期1年。若符令沒有破損，在1年效期內，民眾可以帶回原廟宇感謝神明守護，並到神明爐過火「充電」，這道程序能恢復符令效力。但他也特別提醒，一旦符令出現破損，就代表已經失效，必須進行替換。





針對過期或破損的平安符，命理師楊登嵙在臉書分享標準處理程序，關鍵在於「先稟告、後燒化」。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





針對過期或破損的平安符，命理師楊登嵙嚴肅提醒「絕對不可以隨意扔進垃圾桶」。他解釋，亂丟等同褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。若平安符已老舊破損，或是不打算繼續佩戴，他也分享標準處理程序，關鍵在於「先稟告、後燒化」。最理想的方式是回原廟或附近廟宇，請天兵天將歸位，向神明稟告，感謝一年庇護後燒化。若不便前往廟宇，也可以在自家祭拜時，以同樣的程序向神明稟告後，隨著金紙一同化掉。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

