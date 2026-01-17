平安符別亂丟！恐業力反噬、褻瀆神明 3處理方法曝光

許多民眾前往廟宇祈福時，習慣求取平安符或護身符以求保佑。（示意圖／PIXABAY）





許多民眾前往廟宇祈福時，習慣求取平安符或護身符以求保佑，但這些符令其實並非「領了就能保一輩子」。命理師楊登嵙指出，平安符的法力大多只有一年效期，若想延續功效或處理破損的舊符，必須採取正確程序，切勿直接丟進垃圾桶，會褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。

象徵天兵天將駐守 平安符也需要「充電」

楊登嵙說明，平安符上蓋有神明大印，代表神明調派天兵天將或分身隨身護佑。然而，平安符的法力並非無限期，通常效力僅維持一年。

若符令保持完好且民眾想繼續使用，建議每年定期帶回原求取廟宇，先向神明稟告感謝護佑後，再將平安符在神明爐上方繞三圈「過火」，完成充電以恢復其效力。

破損亂丟大不敬 專家分享三招正確處理程序

若平安符已經破損，或是有過期不想再使用的符令，楊登嵙嚴正提醒，絕對不可隨意將其當作垃圾處理。他分享了三種正確的處置方式，強調「歸位」與「感謝」是關鍵：

回原寺廟燒化（最佳方式）： 將舊平安符帶回當初求取的廟宇，向神明稟告感謝一年來的守護，並請守護的天兵天將「歸位」後，再併同金紙在金爐內燒化。 就近寺廟代處理： 若無法回到原廟宇，也可前往附近的正規寺廟，向該店神明稟報後，請原平安符的神將歸位，再連同金紙一起化掉。 自家祭拜時化掉： 若家中設有神明廳，可在平日祭拜時，依循相同程序請神將歸位，再於金爐內連同紙錢一併燒化。

楊登嵙強調，平安符並非「求越多越好」，正確的使用與恭請程序，才能確保神明的護佑發揮最大效能。

