平安符別亂丟！犯忌恐招業力「福氣全沒」 2招讓神明歡喜又補好運

舊的平安符該如何處理？楊登嵙表示，平安符「有效期限為1年」，但若隨意丟進垃圾桶，即是對神明不敬，恐導致福氣全無。圖／翻攝自大甲鎮瀾宮商城官網

台灣民間信仰興盛，許多民眾不論是過年走春、孩子出外唸書、工作或是買新車，都習慣到宮廟祈求「平安符」隨身攜帶，希望能獲得神明庇佑，是國人心中不可或缺的「安心小物」。然而，平安符求來之後可以放一輩子嗎？舊的符令又該如何處理？知名命理專家楊登嵙特別示警，平安符其實有「有效期限」，若處理不當隨意丟棄，不僅對神明不敬，更可能導致福氣消散。

平安符不是「永久保固」！有效期限通常為1年

楊登嵙指出，平安符是神明的象徵，也就是神明發給身邊兵將的「公文」，命令祂們隨身保佑持有者，但他強調，平安符的法力並非無限期，一般來說「有效期限為1年」。

廣告 廣告

如果配戴滿1年，平安符外觀仍保持完好、沒有破損，民眾可以帶著它回到原發放的廟宇，感謝神明這1年的護佑，並重新在神明爐上「過火（繞香爐3圈）」，就像幫手機「充電」一樣，讓平安符恢復效力繼續使用。

舊符亂丟垃圾桶？當心褻瀆神明招業力

許多人為了求心安，身上可能帶著好幾個不同廟宇的平安符，或者拿到新的就把舊的隨手處置。對此，楊登嵙嚴正警告「舊的平安符絕對不能直接丟進垃圾桶！」

他解釋，平安符象徵神明與兵將，若是因為過期或破損而隨意扔進垃圾桶，在民俗上屬於「褻瀆神明」的行為，不僅原本的庇佑可能失效，還可能招致業力與負面影響，甚至讓好運離你而去。平安符並非越多越好，若有破損或模糊應適時汰換。

正確處理舊符「2招」：請兵將歸位

那麼，若是平安符已經破損、潮濕，或是想更換新的符令，舊的該怎麼辦？楊登嵙提供了2種正確的處理方式：

1.回到原廟宇燒化

最簡單也最圓滿的方式，是帶著舊的平安符回到原發放的廟宇，或是住家附近的大廟。在拜拜時向神明稟告，感謝神明與天兵天將1年來的保佑，說明現在要將舊符化掉，接著連同金紙一起在金爐燒化即可。

2.在家中燒化（需稟告）

若不便前往廟宇，也可在家中處理。在燒金紙拜拜時，雙手合十向神明稟告「感謝神明1年來的庇護，現在恭請天兵天將歸位。」念完後，再將舊的平安符連同金紙一起燒化。

隨著新的一年到來，民眾在整理皮夾或包包時，不妨檢視一下隨身的平安符是否破損或過期，依照正確儀式汰舊換新，才能讓神明的庇佑不打折，好運旺整年。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



回到原文

更多鏡報報導

墾丁店家寧願倒也不降價？他揭3大致命傷 網「8字」砲轟：自作自受

還缺人嗎？神仙公司「春節狂放35天+2萬開工紅包」 全網跪求內推

一堆人愛喝！空姐曝飛機上「最地雷飲料」 喝完又累又渴降落前超後悔

蘆洲雙屍案死者生前擺攤畫面曝 Google Maps已變「永久歇業」