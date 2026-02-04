平安符多久會過期？命理師教３種舊平安符處理方法，做錯恐業力纏身

台灣民間信仰中，向神明求取平安符是許多人尋求心靈寄託與保佑的重要方式。無論是學生外出求學、青年入伍服役，或是上班族出差工作，都會隨身攜帶平安符。然而，命理專家楊登嵙指出，這些承載著神明庇佑的符令並非永久有效，多數平安符的效期僅有１年，過期或破損的符令若處理不當，不僅失去保護效力，更可能帶來負面影響，甚至有業力纏身的風險。

平安符功用

楊登嵙表示，許多民眾會到廟宇祭拜神明，同時求取各式符令，包括平安符、財神符、護身符或文昌符等，期盼獲得神明的庇佑與賜福。其中，上方印有各廟宇的神明大印，代表神明調派天兵天將前來駐守保護，如同神明發出的保護令，讓信眾出入平安、身體健康或財運亨通。

平安符多久會過期

針對平安符期限，楊登嵙提醒，平安符的法力並非無限期，大部分效期為１年，並非可以一輩子使用。若平安符保存完好未破損，信眾可在１年期滿後，攜帶符令回到原求符的廟宇，向神明稟告感謝這段期間的護佑，再將符令過神明香爐火「充電」，即可恢復其保護效力。他強調，平安符並非越多越好，破損的符令會完全失去效力。

過期平安符處理方式

對於過期、破舊或磨損的平安符處理方式，楊登嵙警告絕對不可隨意丟棄至垃圾桶，這種行為不僅是對神明的褻瀆，還可能招致業力與負面影響。他建議信眾應以謹慎與感恩的心態，採用以下３種方式處理：

１、回到原本求符的廟宇，先請天兵天將歸位，向神明稟告感謝１年來的庇護，說明要將舊符燒化，然後在燒金紙時一併化掉。

２、前往附近的廟宇，請平安符內的神佛、天兵天將歸回原位，接著到金爐連同紙錢一起燒化過期或破損的平安符。

３、在家中拜拜時，先請平安符的神佛、天兵天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損的平安符。

▲平安符過期不可亂丟。（圖片來源：楊登嵙提供）

本文經楊登嵙授權改寫

