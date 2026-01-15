平安符有期限！亂丟垃圾桶恐「褻瀆神明」招厄運 專家揭3招正確處理法

記者李育道／台北報導

台灣民間信仰盛行，許多人習慣到宮廟求取平安符、財神符或護身符，祈求神明護佑出入平安、財源廣進。但你知道嗎？這些隨身守護的神聖符令竟然有「有效期限」還要「充電」。民俗專家楊登嵙特別提醒，平安符多為一年效期，若過期或破損不但會失去效力，若隨意丟進垃圾桶更恐有「不敬之虞」，甚至帶來負面影響。他整理出正確處理3招，教信眾如何妥善送走神兵神將。

平安符效力僅一年！ 專家：過期要回廟「充電」

民俗專家楊登嵙指出，平安符上蓋有各大廟宇的神明大印，象徵神明調派天兵天將或分身駐守，等同於神明發出的「保護令」。不論是求學、當兵、出遠門或是守護車輛，平安符都扮演重要角色。然而，這份保護力並非永久有效，多數平安符效期為一年。楊登嵙建議，若符令未破損且想延用，應回到原廟向神明稟告感謝，並將平安符「過香爐」重新「充電」，方能恢復神力。

廣告 廣告

亂丟恐褻瀆神明！ 破損平安符「千萬別進垃圾桶」

不少民眾在平安符過期或磨損後，會隨手扔進垃圾桶，這在民俗禁忌中是大忌。楊登嵙警告，平安符代表神明化身，亂丟等同褻瀆，應抱持感恩之心處理。他整理出3個正確處置方法

首選原廟：最好回原求符寺廟，請天兵天將歸位並稟告感謝，再與金紙一同燒化。

附近廟宇：若路途遙遠，可至住家附近寺廟，請神將歸位後連同紙錢燒化。

家中拜拜：在家祭拜時稟告神明，再於家中金爐與紙錢一同化掉。

紀念不必留紙本 專家教「1招」環保又靈驗

至於民眾求得的籤詩，楊登嵙表示，籤詩主要是神明的指點，並不像平安符有神將駐守，因此可留在身邊參考或直接化掉。若想留作紀念，他建議可以用手機拍照保存，既能隨時查看也更環保，不必擔心日後紙張泛黃或處理燒化的問題。

更多三立新聞網報導

台灣唯一入榜！長榮航連13年蟬聯全球前10大最安全航空 飛安秘訣大公開

台灣「1公司」營收破235億創新高 年終獎金有望再領4.4個月

獨家／泰獅航摔爛行李真相曝光！地勤認：北海道返台量體太大、負荷重

獨家／泰獅航行李集體毀損「只賠210元」拒幫叫車再嗆：幾百個才破5個

