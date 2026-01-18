「平安符」不能亂丟！專家囑「這樣處理」才正確

生活中心／尤乃妍報導

新年將至，許多人都會到廟裡拜拜求平安，不過，平安符求回來只要一直放著就沒事嗎？命理專家楊登嵙提醒，多數平安符都有「有效期限」，舊的若沒有妥善處理，可能不小心就褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。

「平安符」也有保存期限！專家授「這樣處理」防褻瀆神明厄運纏身

護身符也有保存期限，沒有妥善處理恐厄運纏身。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

命理專家楊登嵙在臉書發文分享，新年拜拜求來的護身符，不是求一個就能用一輩子，當平安符毀損、超過期限，沒有妥善更新、處理，除了法力消退外，還有可能不小心褻瀆神明，壞運找上門。

平安符的有效期限？

平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限用一輩子大部分的平安符都是為期一年。所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到廟中感謝神明的護佑，再到神明爐過火「充電」回復其效力。

專家建議平安符要回收至原本的廟宇，或是在家裡拜拜時稟告神明，千萬不可丟垃圾桶。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

舊的平安符不能亂丟！

平安符不是越多越好，破損的符令會失效。若要替換掉過期、破舊的平安，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。

如何處理舊的平安符？

舊的平安符可以回原來寺廟或附近廟宇，也可以在家裡拜拜時，請天兵天將歸位，並向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

原文出處：「平安符」也有保存期限！命理專家囑「隨意丟棄」小心厄運找上門

