平安迎新年 失智症協會提6大春節安心叮嚀

農曆過年是象徵家族團圓與情感連結的重要時刻，蘇聖傑醫師表示，在診間裡，卻經常看見另一種樣貌：有人因家庭衝突而焦慮失眠，有人為了應付聚會而身心俱疲。團聚並不總是療癒，有時反而成為壓力的放大器。醫師表示，在過年團聚的情境中，或許無法立即改變既有的家庭關係與互動模式，但透過調整心理期待、設定適度的人際界線，嘗試改變自己固有的思維方式，便能降低關係帶來的心理壓力，為身心創造回到平衡的空間。

在多數人的想像中，幸福似乎是一種主觀感受，難以量化；然而，歷時超過八十年的哈佛「成人發展研究」卻給出一個令人深思的結論：真正影響人一生健康與壽命的關鍵，不是財富、地位或智商，而是人際關係的品質。這項研究提醒，幸福並非虛無縹緲的情緒，而是一項能深刻影響身體運作的健康指標。

從身心醫學與功能醫學的角度來看，這並非單純的情緒問題，而是整個生理系統正在回應「壓力訊號」。人類的身心健康可視為五個面向的動態平衡，包括生理（Physical）、智識（Intellectual）、情感（Emotional）、心靈（Spiritual）與人際關係（Relational）。其中，大腦擔任指揮核心，負責判斷外在世界是否安全，並調度神經、內分泌與免疫三大系統做出回應。

當人感受到威脅時，即使只是心理層面的不安，大腦也會啟動壓力反應，例如交感神經活化、壓力荷爾蒙上升、免疫細胞進入備戰狀態，這原本是為了應付短暫危機的保護機制，但若壓力來自長期的人際緊張或內在焦慮，大腦就會持續「誤判情勢」，形成所謂的「非適應性壓力反應」。久而久之，身體就像被過度操練的軍隊，逐漸耗損，免疫力下降，慢性發炎、疲勞、情緒困擾也隨之而來。

那麼，什麼能讓大腦真正安心？答案其實並不複雜。穩定而支持性的人際關係、能安頓內心的信念系統，或是持續學習所帶來的智識安全感，都能讓大腦降低警戒，停止不必要的耗能。換言之，當人感覺被理解、被接住，身體自然會解除備戰，轉而進入修復狀態。

從精神醫學的角度來看，健康不只是沒有疾病，而是大腦能否穩定調節壓力的能力，包括情緒調節與心理安全感。想法、情緒與行為彼此影響，三者之中，行為往往是最可介入的切入點，透過學習新事物、嘗試不同活動，逐漸累積新的生活經驗，就有機會鬆動原本固定的認知模式，帶來不同的情緒反應。當大腦不再持續誤判威脅，身體才能離開長期備戰狀態，進入修復與調節的節奏。