平安過耶誕！台北信義警加派武裝警力巡查

耶誕節不少地區一定會湧現人潮，而台北信義區員警為了讓大家安心歡慶，加派武裝警力，在各個街頭確保民眾安全。但還是呼籲在人多的地方務必提高警覺。尤其接下來還有跨年人潮一定更堵。

信義商圈最漂亮的聖誕樹，民眾為拍美照停下腳步，一年一度的耶誕節來了。看似浪漫有氛圍，但平安夜裡大家內心卻不平安，就怕人多又會發生攻擊事件，員警守在各個點，要確保民眾安全。

這回台北信義區員警全面強化各項維安，持續加派武裝警力，員警荷槍實彈不敢鬆懈，除了信義商圈香堤大道外，各捷運站、大巨蛋和松山文創園區都有派警力巡查。

而信義分局長李憲蒼也主動邀請百貨公司、夜店等代表共85人召開交通、治安座談會，多申請8名義交協助。但警方還是呼籲，平安夜、跨年期間前往人潮聚集場所，務必提高警覺，歡慶之下平安快樂。

